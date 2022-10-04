Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta ortasında 114.778 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi zirveyi gördükten sonra düşüşe geçti. Dün 111.470 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksinde düşüş bugün de sürüyor.

ABD'de dün açıklanan imalat PMI verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları konusundaki agresif tutumunun yumuşayacağı beklentilerinin ortaya çıkması hisse senetleri ve altına pozitif yansıdı. Fed'in kasım ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından dolar endeksinde düşüş hızlandı.

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Dolar endeksi bugün 111.099 seviyesine kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.574’e kadar düştü. Dolar endeksi ve tahvil faizindeki düşüş piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.48, en yüksek ise 18.61 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.38 lira ile yükseliş gösteriyor.