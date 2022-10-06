Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Hafta başında ABD’de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayından sonra faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Bu durum dolar endeksinin düşmesine yol açarken, emtia ve hisse piyasalarının toparlanmasına yol açmıştı.

Geçtiğimiz hafta ortasında 114 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi zirveyi gördükten sonra yönünü aşağı çevirmişti. Yeni haftaya da düşüşle başlayan dolar endeksi salı günü 110 seviyelerine kadar gerilemişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün ABD’de özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle birlikte dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi. Endeks 111.735 seviyesine kadar yükseldi. Bugün dolar endeksi 111.917’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.840 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileme göstererek 18.58 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.31 lira ile geriliyor.