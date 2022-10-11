Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda yön geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası şekillendi. ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

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Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum dolar endeksinin yükselmesinde etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 110 seviyelerinden yönünü yukarı çeviren dolar endeksi cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 112 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi bugün de yükselişini sürdürerek 113.500 seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.58 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.08 lira ile primli seyrediyor.