Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler bugün ABD ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB saat 15.15’te faiz kararını açıklayacak. ECB’nin mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Saat 15.30’da ise ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ABD ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 2.4 oranında büyümesi bekleniyor. Öngörülerin altında veya üstünde gelecek olan veri piyasalarda yönü değiştirebilir.

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Geçtiğimiz gün sert düşüş gösteren dolar endeksi bugün 109.771 ile yatay bir seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydederek yüzde 4.038 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.76 lira ile düşüş kaydediyor.