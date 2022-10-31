Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD ekonomisi 3. çeyrek GSYH verilerindeydi. ECB politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 75 baz puan artırdı.

ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi ise yüzde 2.6 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise GSYH’nın yüzde 2.4 oranında artacağı yönündeydi.

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Geçen hafta perşembe gününden bu yana yükseliş gösteren dolar endeksi bugün 110.892’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.033 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.55 lira ile sakin seyir izliyor.