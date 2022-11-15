Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 7.7 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 8 oranında olacağı yönündeydi.

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ABD’de enflasyon artış hızının yavaşlaması piyasaları hareketlendirdi. Hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarında kazanç artarken, dolar endeksi ve tahvil faizinde geri çekilmeler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz hafta cuma günü 106.281’e kadar gerileyen dolar endeksi bu hafta itibarıyla sakin bir seyir izliyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.887’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.870 ile hafif primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.23 lira ile sakin bir seyir izliyor.