Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD ekonomisine yönelik gelen veriler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyonunun yıllık ve aylık bazda düşüş göstermesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı artmış, hisse ve emtia piyasaları yükselirken dolar endeksi gerilemişti.

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ABD’de aralıkta yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine gerilerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA YÖNÜ TAYİN EDECEK

1 Şubat tarihinde yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Kritik faiz kararı para ve emtia piyasalarında yönü tayin edecek. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert düşüş kaydeden dolar endeksi yeni haftada toparlandı.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Haftaya 102.180’den başlayan dolar endeksi çarşamba günü 101.528’e kadar geriledikten sonra toparlanma göstererek günü 102.407’den kapattı. Bugün endeks 102.182 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.344 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.73, en yüksek ise 18.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.34 lira ile primli seyrediyor.