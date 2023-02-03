Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı çarşamba günü saat 22.00’de açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed aralık ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artırım hızında yavaşlama eğilimini sürdürmüş oldu.

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POWELL’DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell ise bu yıl faiz indirimine gidilmesinin uygun olmadığını açıklarken, faiz artırımı için hala bir alan olduğunu söyledi. Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.78, en yüksek ise 18.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.44 liradan işlem görüyor.