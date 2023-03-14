Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam verisi şubat ayında beklentileri aşsa da işsizlik oranı yükseliş gösterdi.

ABD’de işsizliğin artış kaydetmesi Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum dolar endeksinde düşüşe yol açtı.

ABD’DE BANKA İFLASLARI TEDİRGİN ETTİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de 2 banka battı. Bunlardan en önemlisi ise Silikon Vadisi Bankası’ydı. ABD’de en büyük 16. Bankasının batması piyasaları hareketlendirdi. Bu hafta ABD’de başka bir banka olan Signature Bank’ın iflası da piyasaları karıştırdı.

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Piyasalarda asıl kargaşaya yol açan ise Silikon Vadisi Bankası’ydı. Banka önce elinde tuttuğu tahvilleri zararına sattı. Ardından mevduat sahipleri yüklü miktarda para çekince likidite sorunu yaşadı. Bu gelişmelerle birlikte bankanın iflası kaçınmaz oldu.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİNDE SERT KAYIP

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerini koruyacaklarını açıklarken, banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. ABD’de gerçekleşen banka iflasları ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

ABD 2 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.830 ile 36 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.522 seviyesinde bulunuyor. Dün 103.484 ile sert kayıp gösteren dolar endeksi bugün toparlanarak 103.938 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.93, en yüksek ise 18.98 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.28 lira ile gerileme gösteriyor.