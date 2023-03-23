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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.03’ün üzerinde başladı.

23.03.2023 - 09:35 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 ile yüzde 5 aralığına çıkardı. Böylelikle Fed enflasyona karşı kararlı duruşunu sergiledi. 

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Karar metninde ABD bankalarının sağlam olduğuna vurgu yapılırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği ifade edildi. Ayrıca Fed, 2023 yılı için faiz beklentisini yüzde 5.1 olarak korudu. 

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI 

Öte yandan Fed’in karar metninde bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada devam eden faiz artırımlarına atıf dünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" denildi. 

POWELL’DAN PİYASALARA ŞAHİN MESAJLAR 

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara şahin mesajlar verdi. Powell gerekmesi durumunda faizleri beklentilerin üzerinde artırabileceklerini söyledi. 

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ 

Fed faiz kararı öncesinde 103.096’dan işlem gören dolar endeksi 102.065’e kadar geriledi. Bugün de düşüşünü sürdüren dolar endeksi 101.935’i gördü. Dün yüzde 4’ün üzerinde gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.443 seviyesinde bulunuyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.03’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 19.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.99, en yüksek ise 19.19 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.83 lira ile primli seyrediyor. 

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