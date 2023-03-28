Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de yaşanan bankacılık krizine ilişkin gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda iflas eden ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda olan Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı.

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First Citizens Bank’ın SVB’nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16.5 milyar dolarlık indirimle satın aldığı açıklandı. Bu gelişme sonrasında ABD hisse senetleri ve küresel piyasalarda yükselişler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından piyasalara verilen mesajlar sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş hızlanmıştı. Yeni haftada da dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir sürüyor. Dolar endeksi bugün 102.704’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.556 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.11 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.07, en yüksek ise 19.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.67 lira ile yükseliş sergiliyor.