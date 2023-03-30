Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz haftalarda ABD’de gerçekleşen banka iflasları sonrası hareketlendi. İsviçreli dev banka Credit Suisse’nin de zor duruma düşmesiyle birlikte piyasalarda endişeler artmıştı.

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Yeni haftada ise Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı. Geçtiğimiz hafta ise İsviçreli dev banka UBS, Credit Suisse’yi satın almıştı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Bu gelişmelerle birlikte piyasalarda endişeler hafifledi. Yeni haftada dolar endeksi ve tahvil faizindeki seyir dikkat çekiyor.

Dolar endeksi bugün gerileyerek 102.424’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.575 ile hafif toparlanıyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.12, en yüksek ise 19.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.89 lira ile primli seyrediyor.