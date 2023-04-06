Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Salı ve çarşamba günleri ABD’den gelen son ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

Salı günü ABD’de açık iş sayısı 2021 yılından beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. Fabrika siparişleri ise piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek -0.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti -0.5 olması yönündeydi.

ABD'DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi. Dün saat 15.15 itibarıyla açıklanan kritik veri sonrası piyasalar hareketlendi.

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ABD’de özel sektör istihdamının beklentilerin altında artması iş gücünde bir daralma olabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz gün özel sektör istihdamı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş sürdü. Yüzde 3.268’e kadar gerileyen tahvil faizi yüzde 3.314’ten kapandı. Bugün de aşağı yönlü seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.287 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise dün 101.993’e kadar yükseldikten sonra 101.882’den kapandı. Dolar endeksi bugün yatay bir seyirle 101.831 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.21, en yüksek ise 19.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.15 lira ile yükseliş kaydediyor.