Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerine yakın gelmesiyle birlikte pazartesi günü dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydetmişti.

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Geçtiğimiz gün 102.807 seviyesin aşan dolar endeksi bugün düşüşe geçerek 102.098’den işlem görüyor. Dün yüzde 3.436’yı aşan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.394 ile aşağı yönlü bir seyir izliyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan piyasalar yarın ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık bazda yüzde 6 seviyesinden yüzde 5.2’ye gerilemesi bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkileyecek.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.26’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 19.29 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.24, en yüksek ise 19.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.07 lira ile primli seyrediyor.