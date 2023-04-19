Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik veriler ve mayıs ayında Fed’in faiz kararına yönelik beklentilere göre hareket ediyor.

FED ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

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Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Fed cephesinden faiz artışlarının devam edeceğine yönelik mesajların gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.932 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.618 ile yukarı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 19.41 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.37, en yüksek ise 19.41 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.30 lira ile primli seyrediyor.