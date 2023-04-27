Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz ay ABD’de peş peşe 3 bankanın iflas etmesi ve First Republic Bank’ta mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle likidite sorunu yaşanmıştı. Ancak ABD’li büyük bankaların First Republic Bank’a 30 milyar dolar nakit enjekte etmesiyle birlikte endişeler azalmıştı.

Bu hafta First Republic Bank’ın ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarını yüzde 40 oranında açıklamasıyla bankacılık krizine yönelik endişeler körüklendi.

BANKANIN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bu gelişmeyle birlikte First Republic Bank’ın hisseleri iki günde yüzde 70’ten fazla değer kaybederek 5 dolar seviyesinin altına geriledi. 2023 yılı başında hissenin değeri 120 dolar civarındaydı.

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First Republic Bank’ın yeniden zor duruma düşmesiyle birlikte ABD’de bankacılık krizinin devam edebileceğine yönelik endişeler piyasalarda fiyatlanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bankacılık sektörüne daha fazla destek verebileceği ve sıkı para politikasını yavaşlatabileceğine yönelik beklentilerle dolar endeksi düşüş kaydediyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 101.013’e kadar gerileyen dolar endeksi 101.447’den kapandı. Bugün endeks yatay seyrederek 101.459’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.447 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.41’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.39, en yüksek ise 19.43 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.49 lira ile yükseliş kaydediyor.