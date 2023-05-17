Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de borçlanma tavanına ilişkin anlaşmazlıklar ve resesyon korkuları piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin para politikasına ilişkin söylemleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

FED ÜYELERİNDEN KARIŞIK MESAJLAR

New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “bekle-gör” yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi. Williams, “Önceki adımlarımızın etki yaratması için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise “daha yavaş sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini” belirtti. Logan daha aralıklı ve düşük oranlı faiz artırımını ifade eden kademeli politika ayarlamasının enflasyonla mücadele ve finansal koşullar arasında denge tutturulması için faydalı olabileceğini belirtti.

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Salı günü konuşan Fed üyeleri arasında en şahin tonu belirleyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise gerekirse daha fazla faiz artırma konusunda “rahat” olacağını dile getirdi. Bloomberg TV’ye konuşan Barkin “Faiz artışlarının gecikmeli etkilerini görmek isterim ama aynı zamanda enflasyonun düştüğünü de görmek istiyorum” dedi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi hafif yükselerek 102.773’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.526 ile gerileme kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 19.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.65, en yüksek ise 19.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.46 lira ile yatay seyrediyor.