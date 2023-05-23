Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de borçlanma tavanının artırılmasına yönelik müzakereler piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy pazar günü anlaşmaya varılabileceğinin sinyalini vermişti.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN ANLAŞMA ÇIKMADI

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılamadı.

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McCarthy gelecek haftaya kadar bir yasanın Kongre'den geçirilmesinin "hala mümkün" olduğunu da vurguladı.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Öte yandan dolar endeksi geçen hafta 103 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesine ulaşmıştı. Endeks bugün 103.309’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.723 ile hafif primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.73, en yüksek ise 20.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.47 lira ile yatay hareket ediyor.