Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta piyasalarda gözler mayıs ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 339 bin arttı.

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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından cuma günü piyasalar hareketlendi. Dolar endeksi 103.300’lü seviyelerden yükselişe geçerek 104.087’yi test etti. Dolar endeksi bugün de yükselerek 104.208’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.737 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 20.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 21.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 20.99, en yüksek ise 21.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 22.73 lira ile yükseliş kaydediyor.