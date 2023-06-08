Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yön önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillenecek. Fed'in 14 Haziran'da sona erecek FOMC toplantısında faizi sabit tutacağı beklentileri piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

DOLAR ENDEKSİ HAFİF GERİLİYOR

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 103.932’ye kadar geriledi.

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Bugün dolar endeksi hafif gerileyerek 103.978'den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.803 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 23.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 23.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.22, en yüksek ise 23.46 seviyeleri test edildi. Euro ise 25.45 lira ile yükseliş kaydediyor.