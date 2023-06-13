Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler yarınki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalarda beklentiler Fed’in faiz oranını yüzde 5.25 seviyesinde sabit tutması yönünde.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Fed’in beklentiler dahilinde faiz oranını sabit bırakması durumunda dolar endeksi gerileyebilir. Fed faiz artırımlarına devam ederse bu durumda ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülebilir.

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Dolar endeksi Fed faiz kararı öncesinde gerileyerek 103.252’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.732 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 23.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.26, en yüksek ise 23.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.63 lira ile primli seyrediyor.