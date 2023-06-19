Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasaların gözü kulağı geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MASADAN KALKTI

Fed faiz kararı sonrası piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell, yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını ve ilerleyen süreçte faiz artırımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda bu yıl faiz indirimine gidilebileceği ihtimali masadan kalktı. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi 103.400’lü seviyelerden düşüşe geçti. Dolar endeksi cuma günü 102.006 seviyesine kadar geriledi.

Dolar endeksi bugün 102.459 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.769 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 23.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.41, en yüksek ise 23.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.86 lira ile yükseliş gösteriyor.