Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faizi yüzde 5.25 seviyesinde sabit bırakmasının ardından yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Peki karar öncesi piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

YURT DIŞI PİYASALARDA POWELL'IN KONUŞMASI TAKİP EDİLDİ

Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basın ile paylaştı.

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Sunumda, "FOMC'nin neredeyse tüm katılımcıları faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşünüyor. Ancak geçen haftaki toplantıda ne kadar ileri ve hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak komitenin ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine izin vermek için hedef aralığı sabit tutmanın ihtiyatlı olacağına karar verdik" dedi.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz gün 102.022 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 102.033 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.744 ile yükseliyor.

BUGÜN GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 14.00’te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez Bankası’ndan bugünkü toplantıda bir faiz artışı bekliyor. Şu an halihazırda politika faizi 8.5 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 23.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif gerileyerek 23.54 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.43, en yüksek ise 23.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.89 lira ile hafif yükseliyor.