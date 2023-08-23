Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Son haftalarda ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor.

GÖZLER POWELL’IN KONUŞMASINDA

ABD ekonomisine ilişkin gelen güçlü veriler Fed’in faizleri daha yüksek seviyede tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Ayrıca yarın piyasaların gözü kulağı Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin para politikasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Bu kapsamda cuma günü Powell konuşma yapacak.

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Dün 103.716 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün aşağı yönlü seyrederek 103.484’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.306 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.17’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 17.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.13, en yüksek ise 27.28 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.55 lira ile primli seyrediyor.