Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında.

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ABD’de dün açıklanan ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi, 54,5 seviyesine yükseldi. 6 ayın zirvesine işaret eden verinin açıklanmasının ardından ABD tahvil faizleri yükseliş gösterdi.

JP MORGAN’DAN FAİZ UYARISI

Fed’in kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi. Öte yandan JP Morgan, Fed’in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Dün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 105 seviyesini aşarken, tahvil faizi yüzde 4.305’i gördü. Bugün dolar endeksi 104.954 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.284 sakin seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 26.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.73, en yüksek ise 27.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.78 lira ile yatay hareket ediyor.