Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed temmuz ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu toplantıda ise piyasalara kritik mesajlar verildi.

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İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Bu toplantıda faiz sabit tutulsa da politika metninde bu yıl bir faiz artışı daha yapılacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağının sinyali verildi. Bu durum riskli varlıklarda düşüş yaratırken, altın fiyatlarını da baskı altında bıraktı.

POWELL’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed toplantısının ardından piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell son ekonomik faaliyetlerin "sağlam" olduğunu ve Fed'in sıkılaştırma kampanyasının tüm etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi.

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Powell, Fed'in federal fon oranını sabit tutma kararının, Fed'in mevcut döngü için faiz artırımının zirvesinde olduğu anlamına gelmediğini de söyledi.

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FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ GÜÇLENDİ

Faiz kararının ardından dolar endeksi dün 105.738’e kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.498 seviyesini test etti. Bugün dolar endeksi 105.574 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.474 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Dün yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 seviyesine çıkardı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.06, en yüksek ise 27.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.92 lira ile yatay seyrediyor.