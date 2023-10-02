Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yön buldu. Fed’in bu yıl ilave bir faiz artışına daha gidebileceğini açıklaması dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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ABD EKONOMİSİ YÜZDE 2.1 BÜYÜDÜ

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.1 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti de ekonominin yüzde 2.1 oranında büyümesi yönündeydi.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermişti.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.40'ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.46 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.36, en yüksek ise 27.52 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.09 lira ile primli seyrediyor.