Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından toplantı metninde bu yıl ilave bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik mesajlar piyasaları hareketlendirdi.

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Dolar endeksi ve tahvil faizi soluksuz yükselişini sürdürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 107.348’e kadar yükseldi. Bugün endeks 107.116’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.861 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.45’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.43, en yüksek ise 27.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.90 lira ile primli hareket ediyor.