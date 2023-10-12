Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz cumartesi Hamas’ın İsrail’e saldırması ve İsrail’in de karşı operasyon düzenlemesi ile birlikte Orta Doğu’da savaşın fitili ateşlenmişti.

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Hafta geneli boyunca iki taraf arasında saldırılar devam ederken, Lübnan ve Suriye tarafından da İsrail’e saldırıda bulunuldu. Böylelikle savaş diğer ülkelere de sıçramış oldu.

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Orta Doğu’da baş gösteren savaş jeopolitik riskleri körüklerken güvenli varlıklara talebi artırdı. Dolar endeksi ve tahvil faizi bu hafta düşerken, altında toparlanma görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Bu hafta genelinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüş göstermesi altın fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesini destekledi. Dolar endeksi 105.600’lü seviyelere gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.560’lı seviyelerde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

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Öte yandan bugün saat 15.30’da eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kritik enflasyon verisi sonrası piyasalarda yön belli olacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.68’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.75 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.64, en yüksek ise 27.75 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.59 lira ile primli hareket ediyor.