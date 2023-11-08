Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Bu hafta Orta Doğu’daki savaşın daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü. Öte yandan Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar piyasalardaki fiyatlamaları değiştirdi.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Hafta başında yaptığı açıklamada Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi. Neel Kashkari pozitif sinyaller görülmesine rağmen enflasyona karşı zafer ilan edilmesi için çok erken olduğunu belirtti.

GÖZLER POWELL’IN KONUŞMASINDA

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 17.15’te Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında olacak. Powell’ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalarda yönü tayin edecek.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.747 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.587 ile primli hareket ediyor.

Haberin Devamı

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.49’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 28.52 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.38, en yüksek ise 28.54 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.49 lira ile geriliyor.