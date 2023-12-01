Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte bu hafta piyasalar hareketlendi.

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Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görüldü.

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Çarşamba günü dolar endeksi 102.467’ye kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.253’ü test etti. Dün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 103.590’ı gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.367’yi test etti.

Bugün dolar endeksi 103.372 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.315 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.76, en yüksek ise 28.95 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.57 lira ile primli seyrediyor.