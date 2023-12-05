Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar mart ayına kadar bir faiz indirimi olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlamaya başladı.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi dün 103.852 seviyesini gördü. Bugün dolar endeksi 103.701 ile yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.236 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 28.92 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.87, en yüksek ise 28.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.31 lira ile hafif geriliyor.