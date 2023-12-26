Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklaması ve ardından piyasalara verilen mesajların etkisiyle birlikte para ve emtia piyasalarında risk iştahı arttı. Fed politika faizini sabit tutarken, 2024 yılı için 3 kez toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi gördüklerini açıkladı.

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PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

Fed kararı sonrası piyasalar faiz oranlarının artık daha fazla artmayacağını ve mart ile mayıs aylarında olası bir faiz indirimini fiyatlamaya başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinden faiz indirimi için aceleci olunmaması gerektiğine dair uyarılar gelse de piyasalarda olumlu hava dikkat çekti.

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Bu gelişmelerle birlikte emtia piyasalarında olumlu fiyatlamalar görüldü. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert kayıplar yaşandı. Dolar endeksi bugün 101.630 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.882 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 29.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 29.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.15, en yüksek ise 29.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.36 lira ile primli seyrediyor.