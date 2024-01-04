Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasaların gözü kulağı ABD ekonomisindeki gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları yayınlandı. Toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024’te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi dikkat çekti.

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Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 102.357 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.910 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 29.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 29.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.71, en yüksek ise 29.81 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.70 lira ile primli hareket ediyor.