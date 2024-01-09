Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasında olmaya devam ediyor. Fed’in ilerleyen süreçte para politikasına ilişkin atacağı adımlar piyasalarda erken fiyatlanmaya başlandı.

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Aralık ayının ortalarından sonra Fed’in 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

MARTTA FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü. Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde cuma günü yükselişler görüldü.

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Dün 102.075 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 102.259 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.017 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 29.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.94 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.76, en yüksek ise 29.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.82 lira ile hafif primli hareket ediyor.