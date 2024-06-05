Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

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Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.

Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.57'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.61 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 35.51 lira ile toparlanıyor.