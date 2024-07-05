Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Haberler Uzmanpara Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Serbest piyasada dolar 32,65 liradan, euro 35,38 liradan güne başladı.

05.07.2024 - 10:21 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL şu dakikalarda yükselerek 32.76 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 32.52, en yüksek ise 32.77 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.50 lira ile yükseliş gösteriyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün doların satış fiyatı 32,57 lira, euronun satış fiyatı ise 35,19 lira olmuştu.

BUGÜN GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 15.30'da açıklanacak olan haziran ayı ABD tarım dışı istihdam rakamlarında olacak. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 191 bin artması yönünde.

Aranan hükümlü Afyonkarahisar'da operasyonla yakaladı

Aranan hükümlü Afyonkarahisar'da operasyonla yakaladı
8 yaşındaki Rüzgar'ın dişi çekildi: Gözleri kapandı, hayatı kabusa döndü

8 yaşındaki Rüzgar'ın dişi çekildi: Gözleri kapandı, hayatı kabusa döndü