Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimlerin yeni savaş riski taşıması piyasaların odağında olmaya devam ediyor. İran'ın geçen ay Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası İsrail'e yapacağı olası misilleme bölgesel savaşa yol açabilir.

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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi 103.109 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.909 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 33.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.45, en yüksek ise 33.59 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.76 lira ile yatay hareket ediyor.