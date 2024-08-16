Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Küresel piyasalarda ABD’de açıklanan perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları verileri sonrası swap yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’te 100 baz puandan daha az faiz indireceğini fiyatlamaya başladı.

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Yatırımcılar eylül, kasım ve aralık aylarında 25’er baz puanlık üç indirimi fiyatlıyor.

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Dolar endeksi bugün 102.894 ile hafif düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.902 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 33.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.69 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.59, en yüksek ise 33.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.05 lira ile hafif toparlanıyor.