Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair yayınlanan tutanaklarındaydı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yayınlanmasının ardından piyasalar hareketlendi.

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Fed tutanaklarında katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini ifade ettiği belirtildi. Piyasalar zaten eylülde olası bir faiz indirimini fiyatlamıştı.

GÖZLER JACKSON HOLE’DE

Bugün piyasada gözler Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankacıların katıldığı bu geleneksel toplantının açılışında konuşacak.

Bugün dolar endeksi 101.225 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.820 ile toparlanıyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.94 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.83, en yüksek ise 33.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.94 lira ile yükseliyor.