Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell, politika ayarlamanın zamanının geldiğini belirtti. Bu eylül ayında faiz indirimine gidileceği anlamına geliyor. Piyasalar son dönemde zaten olası bir Fed faiz indirimini fiyatlıyordu.

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FED YETKİLİSİNDEN TEMKİNLİ GEVŞEME MESAJI

Son olarak Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Eylülde faiz indirmeden önce daha fazla kanıt olması gerektiğine işaret etti.

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Bostic, faiz indiriminin “zamanının gelmiş olabileceğini” ancak gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini destekleyecek ek veriler beklediğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi 101.225 ile hafif toparlanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.822 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 34.07 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 33.97, en yüksek ise 34.26 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.79 lira ile geriliyor.