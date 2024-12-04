Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,7340'tan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,6070'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 44,1180'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

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Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.