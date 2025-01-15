Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 35,4800'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 35,5030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 36,5800'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 43,3020'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 109,2 seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 110 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.