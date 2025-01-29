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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7770 seviyesinden işlem görüyor.

29.01.2025 - 10:38 | | AA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,7151'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 35,7770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,2830'dan, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 44,5440'tan satılıyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 107,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalarının fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

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Öte yandan dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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