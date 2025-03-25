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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 37.97’nin üzerinde başladı.

25.03.2025 - 09:31 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yönelik tarife uygulamaları piyasaların odak noktasında. 

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TRUMP FAİZ İNDİRİMİ İSTİYOR 

Geçen hafta Fed politika faizini yüzde 4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Bu hafta konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, "Genel olarak fiyatlar düşüyor, enerji fiyatları düşüyor ve umarım Fed faiz oranlarını düşürür, o zaman faiz oranlarının düştüğünü görürsünüz" ifadelerini kullandı. 

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.072 ile hafif geriliyor. 

DOLAR/TL YATAY HAREKET EDİYOR 

Yurt içinde ise dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 37.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 37.98 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 37.92, en yüksek ise 38.03 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 41.16 lira ile hafif primli seyrediyor.

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