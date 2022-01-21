Dolar kaç TL?

ABD 10 yıllık tahvil faizleri çarşamba günü 1.90’ı aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen tahvil faizleri bugün 1.78 seviyesinde hareket ediyor. Tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle birlikte dolar zayıflarken altın fiyatlarında yükseliş görülüyor.

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Dolar endeksi bugün hafif düşüş kaydederek 95.567 seviyesinde hareket ediyor.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına asker çekmesi ve İngiltere ile ABD’nin Ukrayna’ya destek vermesiyle birlikte jeopolitik riskler yükseliyor. Bu durum güvenli liman altına talebi artırıyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla 13.44 liradan 13.26 liraya kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyede çok durmadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar/TL şu dakikalarda 13.41 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15.21 seviyesinde.