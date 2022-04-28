Dolar kaç TL oldu?

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan faiz kararına odaklandı. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

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Fed’in sıkılaşmaya gidecek olması doların küresel çapta güç kazanmasına yol açıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin doların karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.696 seviyesini aşarak 5 yılın zirvesine ulaştı.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 14.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.73, en yüksek ise 14.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.63 lira ile sakin seyrediyor.