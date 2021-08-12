Dolar ne kadar? İşte son durum...

Dün en düşük 8,5063 ve en yüksek 8,6824 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6314'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bu sabah 8,6351'e kadar yükselmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık swap anlaşması imzalandığının duyurulmasının ardından düşüşe geçerken, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 8,5830'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,4 düşüşle 10,0930'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 azalışla 11,9120'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle 6 günlük yükselişine ara vererek günü yüzde 0,2 düşüşle 92,9'dan tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün Fed'in politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini belirterek, ancak bir aylık duraksamanın yeterli olmadığını, daha fazla kanıt gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda verilerin izlenmeye takip edileceğini, Fed yetkililerinin açıklamalarının öneminin arttığını aktaran analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin izleneceğini bildirdi.