Dolar fiyatlarında son durum!

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı yüzde 0,6 azalışla 7,4179'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,3780'den işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,9850'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,1220'den satılıyor.

Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2175 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.