Dolar ne kadar oldu?

Cuma günü 8,7520 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7418'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,7514'ten işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 artışla 10,3970'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 12,1005'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,4 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumunun gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısının devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Fed üyelerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 92 seviyesinin destek, 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi.